Нічна атака безпілотників: у Повітряних силах розповіли про цілі РФ

Вночі проти 30 грудня російські окупаційні війська знову вдарили по Україні безпілотниками Shahed. Загарбники атакували десятьма БпЛА.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що сили протиповітряної оборони знищили п'ять безпілотників. Окупанти запускали дрони з мису Чауда в анексованому Криму.

"П’ять безпілотників збито протиповітряною обороною в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей. Основний удар - прифронтова зона Херсонщини", - наголосили у Командуванні.

