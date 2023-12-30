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Нічна атака безпілотників: у Повітряних силах розповіли про цілі РФ

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Нічна атака безпілотників: у Повітряних силах розповіли про цілі РФ

ППО. / Фото: Associated Press

доповнюється...

Вночі проти 30 грудня російські окупаційні війська знову вдарили по Україні безпілотниками Shahed. Загарбники атакували десятьма БпЛА.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ. 

Зазначається, що сили протиповітряної оборони знищили п'ять безпілотників. Окупанти запускали дрони з мису Чауда в анексованому Криму. 

"П’ять безпілотників збито протиповітряною обороною в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей. Основний удар - прифронтова зона Херсонщини", - наголосили у Командуванні.
 

Дата публікації
Перегляди
348
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