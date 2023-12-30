Українців просять не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
У суботу, 30 грудня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі регіони. Зафіксовано зліт МіГ.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ)", - йдеться у повідомленні.
Українців просять не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо, в Повітряних силах розповіли, чому тривоги через МіГи стали короткими. Так, причиною можуть бути тренувальний зліт-посадка літака або переліт на інший аеродром.