У суботу, 30 грудня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" всі регіони. Зафіксовано зліт МіГ.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ)", - йдеться у повідомленні.

Українців просять не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Мапа тривог станом на 10:33 суботи, 30 грудня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Повітряних силах розповіли, чому тривоги через МіГи стали короткими. Так, причиною можуть бути тренувальний зліт-посадка літака або переліт на інший аеродром.

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