Украинцев просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В субботу, 30 декабря, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все регионы. Зафиксирован взлет МиГ.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ)", — говорится в сообщении.
Украинцев просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, в Воздушных силах рассказали, почему тревоги из-за МиГ стали короткими. Так, причиной могут быть тренировочный взлет-посадка самолета или перелет на другой аэродром.