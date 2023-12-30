В субботу, 30 декабря, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все регионы. Зафиксирован взлет МиГ.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ)", — говорится в сообщении.

Украинцев просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Карта тревог на 10:33 субботы, 30 декабря.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, почему тревоги из-за МиГ стали короткими. Так, причиной могут быть тренировочный взлет-посадка самолета или перелет на другой аэродром.

Читайте также: