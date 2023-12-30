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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Воздушная тревога. / Фото: ТСН.ua

Украинцев просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В субботу, 30 декабря, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все регионы. Зафиксирован взлет МиГ.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ)", — говорится в сообщении.

Украинцев просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Карта тревог на 10:33 субботы, 30 декабря. / ©
Карта тревог на 10:33 субботы, 30 декабря.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, почему тревоги из-за МиГ стали короткими. Так, причиной могут быть тренировочный взлет-посадка самолета или перелет на другой аэродром.

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