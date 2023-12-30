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На Хмельниччині під час нічної тривоги пролунали вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Хмельниччині під час нічної тривоги пролунали вибухи

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Вночі проти суботи, 30 грудня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це заявив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області сили ППО ЗСУ знешкодили два БпЛА типу "Shahed", - наголосив він. 

За його словами, населення не постраждало. Крім того, на об'єктах інфраструктури руйнувань нема.

До слова, на Хмельниччині повітряна тривога розпочалася 23:05 29 грудня та тривала до 01:20 30 грудня. Повітряні сили інформували про групу ударних БпЛА, яка рухалася у напрямку Хмельницької області. Мешканців Старокостянтинова просили перебувати в укриттях.  

Як повідомлялося, зранку 29 грудня під час повітряної тривоги на Хмельниччині також лунали вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що в межах області було збито дві крилаті ракети. Минулося без потерпілих, але виникли руйнування. 

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