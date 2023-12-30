У Росії "герой СВО" зарізав батька відомого пропагандиста

У Московській області Російської Федерації виявлено тіло батька журналіста, тимчасово виконуючого обов'язки керівника пресслужби патріарха Кирила, Володимира Легойди.

Про це повідомляє Mash.

Відомо, що тіло 90-річного Романа Легойди виявили в яру, біля дороги в населеному пункті Видне. На ньому було виявлено сліди насильницької смерті.

"Попередньо, на нього напали під час денної прогулянки з онуком — чоловік отримав 18 колото-різаних ран", — йдеться в публікації.

Інший Телеграм-канал з посиланням на джерела повідомив, що вбивця 90-річного батька Володимира Легойди перебував у розшуку — він дезертував із частини Міноборони, недослуживши контракт. Раніше він був завербований до загону "Шторм Z" у колонії у Брянській області.

25-річний Адам Щербаков - уродженець Брянська, кілька разів був судимий за розбої та пограбування. Засуджений підписав контракт з Міноборони РФ, кілька місяців був штурмовиком, але зрозумівши, що шансів на виживання майже немає, втік.

"Розгулючи у пошуках грошей, він у підмосковній крамниці зустрів 90-річного Романа Легойду, який прийшов туди по хліб. Дезертир розповів літньому чоловікові про свої "подвиги" під час СВО, "поплакався" на долю. Роман Легойда зголосився підвезти його своєю машиною, припаркованою поруч, до сусідньої крамниці, як попросив Адам. Дорогою Адам, погрожуючи ножем, зажадав гроші. З собою Роман мав 100 тисяс рублів, на які він планував купити близьким подарунки на Новий рік. Чоловік чинив опір, тоді штурмовик Міноборони вбив його", - йдеться у повідомленні.

У ГСУ СК Росії в Московській області повідомили, що за фактом виявлення на узбіччі автомобільної дороги в Ленінському міському окрузі тіла 90-річного місцевого жителя з безліччю колото-різаних ран порушено кримінальну справу.

Священний синод РПЦ призначив сина Романа Легойди очільником Синодального відділу із взаємовідносин Церкви з суспільством і ЗМІ. 2023 року Володимир Легойда потрапив до санкційного списку України, як особа, "які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику".

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