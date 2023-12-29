Курс валют на 1 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар прибавил в цене, а евро и злотый – подешевели.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 1 января. По сравнению с пятницей, 29 декабря, доллар США вырос на 2 копейки и составляет 38 гривен.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,00 (+2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,99 (-21 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,67 (-6 коп.)
Напомним, курс валют в Украине продолжает качать. На прошлой неделе курс наличного доллара перешагнул предел 38 грн. Случилось то, о чем предупреждали финансовые аналитики: как только Нацбанк прекратил активно поддерживать курс гривны, она начала обесцениваться.
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