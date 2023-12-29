Курс валют на 1 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар прибавил в цене, а евро и злотый – подешевели.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 1 января. По сравнению с пятницей, 29 декабря, доллар США вырос на 2 копейки и составляет 38 гривен.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,00 (+2 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,99 (-21 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,67 (-6 коп.)

Напомним, курс валют в Украине продолжает качать. На прошлой неделе курс наличного доллара перешагнул предел 38 грн. Случилось то, о чем предупреждали финансовые аналитики: как только Нацбанк прекратил активно поддерживать курс гривны, она начала обесцениваться.

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