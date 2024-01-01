Россияне атаковали Камышаны на Херсонщине: есть пострадавшая

Российская армия атаковала Камышаны в Херсонской области. В результате удара есть пострадавшая.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В результате атаки россиян в собственном доме пострадала женщина. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и контузию.

"Пострадавшая была доставлена в больницу для оказания помощи", — сообщили в ОВА.

Атака по Украине на Новый год: что известно

Российские войска в новогоднюю ночь, 1 января, атаковали регионы Украины беспилотниками. Под атаку противника попали Львовщина, Днепр, Одесса, Хмельницкая, Винничина и Николаевщина.

В Сети показали, как выглядит музей главнокомандующего УПА Романа Шухевича и университет, где учился Степан Бандера, после российского удара вблизи Львова.

В Днепре вражеский беспилотник атаковал одно из предприятий. Там загорелся пожар.

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