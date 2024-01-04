Украина может проиграть войну в 2024 году: мрачные прогнозы западных СМИ

Решающим фактором для улучшения ситуации на фронте для Украины является дальнейшая и непрерывная поддержка Запада, считают иностранные издания.

Новый год для Украины начался с массированных ракетных атак России, а на фронте ситуация в течение 2023 года существенно не изменились. Кроме того, ситуация для Киева в плане военной помощи становится все более шаткой.

Каким будет для Украины 2024 год, с какими вызовами столкнутся украинские военные и есть ли шансы на окончание войны в этом году – читайте прогнозы западных СМИ в материале ТСН.ua.

"Надежды на победу исчезают" — CNBC

Американский канал CNBC со ссылкой на военных экспертов и оборонных аналитиков дает негативный прогноз на 2024 год для Украины. Издание пишет, что перспектива прорыва ВСУ на фронте 2024 года маловероятна, поэтому "надежды на победу исчезают".

Собеседники телеканала считают, что ВСУ вряд ли начнут масштабное контрнаступление. Между тем, Россия, скорее всего, сосредоточится на содержании территории, которую она уже захватила, в частности на востоке Украины.

Военные эксперты уверены в том, что ход войны будет решаться далеко от поля боя, в США, крупнейшем военном союзнике Украины. Многое значит, уменьшится ли помощь Украине накануне и после выборов президента США.

"Россия может выиграть войну, или украинцы могут выиграть войну. Чего удалось достичь в этом году? Очень мало достигла Россия, то же можно сказать об украинцах. Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда, если не будет явного победителя, возникнет тупик и возможно, в будущем возникнет замороженный конфликт", – сказал американский генерал-лейтенант армии в отставке Стивен Твитти, бывший заместитель командующего Европейским командованием США.

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Путин заявил, что "Россия никогда не отступит" – немецкое издание

Известное немецкое издание Der Spiegel, анализируя ситуацию в Украине на 2024 год, приводит новогоднее обращение президента России Владимира Путина, который заверил, что его страна "никогда не отступит". Авторы статьи подчеркивают, что прямо об Украине он не упоминал, однако намеков было много.

"Мы неоднократно доказывали, что можем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что никакая сила нас не разведет", — цитирует его издание.

Также они обратили внимание на цитату главы Кремля, что Россия сейчас переживает "исторический этап", а в следующем году она будет "еще сильнее".

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"Запад фактически сейчас стоит перед решающим выбором" — Foreign Affairs

Известное американское информационное агентство Foreign Affairs отмечает, что важным фактором дальнейшего освобождения украинских территорий 2024 года является западная поддержка. Журналист Джек Уотлинг считает, что " Запад фактически сейчас стоит перед решающим выбором: поддержать Украину, чтобы ее лидеры могли защитить свою территорию и подготовиться к наступлению 2025 года, или уступить безвозвратное преимущество России".

Корреспондент издания отмечает, что " неопределенность относительно долгосрочного оказания помощи Украине не только рискует дать России преимущества на поле боя, но и еще больше подбодрит Москву". По его мнению, определенная неопределенность и уменьшение поддержки " взорвало цель подтолкнуть Россию за стол переговоров, поскольку Кремль теперь верит, что она может пережить волю Запада. Если в начале 2024 года не будут приняты четкие обязательства, решимость Кремля только усилится".

"То, что Соединенные Штаты и Европа сделают в течение следующих шести месяцев, определит одно из двух будущих. Во-первых, Украина может наращивать свои силы для возобновления наступательных операций и деградации российской военной силы до такой степени, что Киев сможет вступить в переговоры, имея рычаги влияния, чтобы навязать крепкий мир. С другой стороны, дефицит снабжения и обученного персонала погрузит Украину в борьбу за истощение, которое сделает ее истощенной и перед лицом окончательного покорения", — говорится в материале.

По мнению Уотлинга, сейчас Запад выбирает, в каком направлении должна идти история.

Саммит ЕС в Брюсселе 29-30 июня / Фото: Associated Press

Мрачный прогноз для Украины от The Guardian

Журналист британского издания The Guardian Петр С ауэр считает, что "п оновление российских ударов является мрачным предвестием для Украины в 2024 году". По его мнению, массированные в дары России, которые начались 29 декабря и продолжаются, дают "мрачный прогноз того, что может ожидать впереди Украину". По его мнению, мощными ударами по Украине Москва сигнализирует, что она способна к длительной и жестокой войне в Украине.

"Москва сумела мобилизовать свою промышленную базу, производя гораздо больше, чем до войны. Она удвоила свой оборонный бюджет, чтобы поддержать войну и восстановить часть утраченной боевой мощи", — подчеркнул британский корреспондент.

Автор издания, ссылаясь на экспертов, уверен, что Украину зимой ждут массированные ракетные атаки, поскольку " Москва накопила свои ракетные запасы для интенсивных ударов".

"Пока на Украину падают российские бомбы, перспектива любых мирных переговоров выглядит маловероятной", – считает он.

"По мере того, как уверенность Кремля растет, российские удары в последующие дни и недели будут испытать моральный дух Украины. Однако некоторые аналитики говорят, что нападения лишь сближат украинцев и возродят ощущение экзистенциальной угрозы", — подытожил Сауэр.

"Надежды Украины на победу тускнеют" — CNN

Также негативные предзнаменования по окончании и победе Украины в 2024 году дает авторитетное американское издание CNN. Журналиста Тим Листер считает, что " надежды Украины на победу тускнеют" из-за уменьшения поддержки Западом, а также "неумолимой военной машины Путина".

Листер напомнил визит президента Украины Владимира Зеленского в прошлом году перед контрнаступлением 2023 года, когда шансы на окончание войны были гораздо более оптимистичными, чем в 2024 году. Он отметил, что под давлением международных санкций Россия " превратила свою экономику в военную машину".

"Русский способ ведения войны, поглощая ужасающие потери людей и техники, но бросая еще больше в бой, притупил тактическое и технологическое превосходство украинской армии", — цитирует журналист генерала США.

Он обратил внимание, что Россия готова вести длительную войну. Он пишет, что "настроение в Москве, кажется, угрюмо решительное: цели "спецвоенной операции" будут достигнуты, а боевые действия будут продолжаться до сих пор".

После "неудачного контрнаступления" и уменьшения западной поддержки ведущие аналитики пришли к выводу, что пора для четкой переоценки ситуации на фронте.

"Украина и Запад находятся на неустойчивой траектории, которая характеризуется явным несоответствием между целями и имеющимися средствами. Цель Украины вернуть всю свою территорию "недоступна". То, где мы находимся, лучше всего выглядит как дорогой тупик", — цитирует корреспондент аналитиков Ричарда Гааса Чарльза Купчана из Foreign Affairs.

Завершил он свою статью мнением, что "у Украины будут средства, чтобы выжить, но не победить" в войне.

ВСУ на фронте

"Украина может не удержать линию фронта" — немецкие военные эксперты

Немецкое издание "Münchner Merkur" на основе мюнхенских военных экспертов пишет, что существует риск, что в 2024 году " Украина может не удержать линию фронта". Авторы издания уверены, что у Путина есть военные планы по Украине на этот год.

"В феврале 2022 года президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину. Более 22 месяцев спустя кровопролитие все еще не закончилось. Остается непонятным, каким будет результат этой войны, но у Путина есть план на 2024 год, который приобретает доверие", - пишет Münchner Merkur".

Авторы издания считают, что из-за неустойчивой поддержки западных партнеров Украины глава Кремля "увидел новый шанс быстро достичь своих целей" в этом году. Они уже указывают на " трудное начало нового года для Украины ", которая все находится под обстрелом России.

В статье приводится мнение военного эксперта Карлоса Масала из университета Бундесвера в Мюнхене. Он отмечает, что сегодня приоритетом Украины "выносливость и оборона", а также дальнейшая и непрерывная поддержка союзниками.

"Если этого не произойдет, 2024 может стать годом решения, в котором Украина не сможет удержать линию фронта", — считает немецкий эксперт.

Ссылаясь на слова другого военного эксперта, генерала Кристиана Фрейдинга, газета отмечает, что Украина испытывает большие трудности с возвращением многих своих территорий, например, из-за их заминирования.

Украина может проиграть войну летом, если не будет помощи США и НАТО – американские чиновники

Издание CNN со ссылкой на чиновника США пишет, что Украине грозит поражение уже следующим летом, если военная помощь Америки и НАТО прекратится.

"Нет гарантии успеха с нами, но без нас они точно потерпят поражение", — сообщил CNN высокопоставленный военный источник.

Согласно информации CNN, западные военные сейчас работают над "худшим сценарием", если в случае отсутствия помощи Украина терпит поражение. Американский источник назвал это "катастрофой" для европейской безопасности.

"Я не думаю, что люди до конца осознают, что на самом деле будет означать падение Украины. Мы увидели бы ужасные вещи: этнические чистки и полное уничтожение Украины", — цитирует CNN неназванного европейского дипломата.

Напомним, ранее в ISW предположили, что Путин расширяет свои военные цели в Украине.

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