Полиция впервые расследует виртуальное изнасилование девушки в метавселенной: подробности

Британские детективы расследуют первый случай предполагаемого изнасилования в метавселенной после того, как на ребенка "напали" во время видеоигры виртуальной реальности.

Об этом сообщает Daily Mail.

16-летняя девушка не получила телесных повреждений, поскольку физического насилия не было. Но, как говорится, она сошла с ума после того, как ее цифровой персонаж подвергся онлайн-атаке со стороны нескольких взрослых мужчин в виртуальной "комнате". Во время "атаки" на ней была иммерсивная гарнитура.

Руководители полиции обеспокоены тем, что она получила ту же психологическую и эмоциональную травму, что и изнасилованный в реальном мире человек, поскольку опыт "VR" спроектирован так, чтобы быть полностью "погруженным".

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Иен Кричли, руководитель Совета начальников национальной полиции по защите детей и расследованию жестокого обращения, сказал: "Мы знаем, что тактика преступников по совершению преступлений постоянно меняется. Вот почему наша коллективная борьба с хищниками, как в этом случае, важна для обеспечения защиты молодых людей в Интернете и возможности безопасного использования технологий без угроз и страха. Метавселенная открывает хищникам путь к совершению ужасных преступлений против детей, преступлений, которые, как мы знаем, имеют последствия на всю жизнь, как эмоциональные, так и психические.Таким образом, наш полицейский подход должен постоянно развиваться, чтобы мы могли постоянно преследовать хищников и защищать жертв во всех онлайн-пространствах".

Сообщается, что подробности дела о виртуальной реальности держатся в секрете, чтобы защитить ребенка на фоне опасений, что судебное преследование может оказаться невозможным.

Один высокопоставленный офицер, знакомый с этим делом, рассказал: "Этот ребенок получил психологическую травму, подобную той, которую испытывает человек, испытавший физическое изнасилование. На жертву проявляется эмоциональное и психологическое воздействие, которое является более долгосрочным, чем любые физические травмы. Это создает ряд проблем для правоохранительных органов ввиду того, что действующее законодательство для этого не предусмотрено".

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Подозреваемые полицией события в сфере игр открыли новые возможности для киберпреступности, в том числе виртуальные грабежи, программы-вымогательцы, мошенничество и воровство личных данных. Однако действующее законодательство вряд ли будет охватывать изнасилование в метавселенной, поскольку Закон о сексуальных преступлениях определяет насилие как физическое прикосновение к другому человеку сексуального характера без его согласия.

Метавселенная также размывает географические границы, усложняя определение того, какой правоохранительный орган имеет юрисдикцию по поводу инцидента, когда пользователи и преступники находятся в разных странах.

Напомним, моряка Королевского флота уволили из-за его пикантных снимков на OnlyFans. Впрочем, он считает, что это решение было "лучшим".

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