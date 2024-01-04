Зранку в четвер, 4 січня, у Кропивницькому пролунали вибухи. В Кіровоградській області оголошено повітряну тривогу о 09:38.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Кропивницькому чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - наголошує видання.

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Згодом Командування повідомило про ракету у напрямку Кропивницького. Моніторингові канали наголошують, що йдеться про крилату ракету повітряного базування Х-59

Деталей про вибухи місцева влада поки не оприлюднювала.

Як повідомлялося, вночі РФ здійснила атаку дронами та ракетами. Ворог запустив два безпілотники, які були знищені на Хмельниччині. Ракета ворог вдарив по Харківській та Донецькій областях.

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