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У Дніпрі пролунав вибух: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Дніпрі пролунав вибух: що сталося

Вибух. / Фото: Associated Press

Тривога в області тривала понад пів години.

У середу, 3 січня, у Дніпрі пролунав потужний вибух. В Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що спрацювала ППО.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.ua, а також моніторингові канали. 

"У Дніпрі пролунав вибух", - повідомили кореспондентка. 

У Дніпрі повітряна тривога тривала понад пів години - від 14:02 до 14:35. ПС ЗСУ попереджали про ракету в напрямку міста. Моніторингові канали інформували про те, що йдеться про крилату ракету повітряного базування Х-59.

Після закінчення тривоги очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про успішну роботу сил ППО.

"Оборонці з ПвК "Схід" збили ракету над Дніпровським районом", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, зранку у Харківській області лунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіабомб або керованих авіаракет.

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