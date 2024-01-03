У Харківській області лунають вибухи: що відомо

У середу, 3 січня, у Харківській області пролунали вибухи. Понад годину - від 10:12 - в регіоні триває повітряна тривога.

Про це повідомляють Telegram-канали та місцеві медіа.

"На Харківщині пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у дописі "Суспільного".

Зазначається, що вибухи почали лунали на Харківщині після 11:00. Моніторингові канали пишуть, що гучно за містом.

Раніше Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіабомб або керованих авіаракет: "Увага! Харківщина – в укриття! Пуски КАБ/КАР з літаків ворожої тактичної авіації з Бєлгородської області РФ".

Своєю чергою, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" інформує про чергові пуски ворожої авіації.

"Знов пуски ворожої авіації - не покидайте укриття. Особливо - мешканці області", - наголосив він.

Нагадаємо, вночі проти 3 січня в Харкові знову було неспокійно. Окупаційна армія атакувала місто. Приліт стався поряд з житловим будинком. За попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300.

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