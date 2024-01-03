США подовжили військову присутність у Катарі ще на 10 років – Reuters

Штати домовилися про подовження своєї військової присутності на авіабазі Катару.

Сполучені Штати Америки досягли угоди про подовження своєї військової присутності на авіабазі Аль-Удейд у Катарі ще на 10 років.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

Авіабаза Аль-Удейд розташована в пустелі на південний захід від Дохи (столиця Катару - ред.) і є найбільшим американським військовим обʼєктом на Близькому Сході. На ній можуть розміститися понад 10 тисяч військовослужбовців.

Катар є основним союзником США поза НАТО, які мають стратегічні робочі відносини з американською армією.

Країна також відіграє ключову роль у посередницьких переговорах із ХАМАС та ізраїльськими офіційними особами щодо війни у Секторі Гази та звільнення заручників.

Президент США Джо Байден регулярно спілкувався з еміром Катару від 7 жовтня щодо забезпечення звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, і збільшення допомоги Газі.

Водночас дехто в Конгресі США критикує Катар за присутність представників ХАМАС у країні. Двопартійна група зі 113 американських законодавців 16 жовтня 2023 року надіслала президенту Джо Байдену листа з проханням чинити тиск на країни, які підтримують ХАМАС, зокрема й на Катар.

Катар – держава Перської затоки – також була каналом для діалогу США з Талібаном після виведення військ США з Афганістану 2021 року. Вона відіграла роль посередника в угодах, які наприкінці 2023 року призвели до звільнення деяких американців Венесуелою та Іраном у результаті обміну полоненими.

Нагадаємо, Тайвань 2 січня зафіксував у небі китайські повітряні кулі, які пролетіли поблизу авіабази країни.

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