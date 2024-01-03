США продлили военное присутствие в Катаре еще на 10 лет — Reuters

Штаты договорились о продлении своего военного присутствия на авиабазе Катара.

Соединенные Штаты Америки достигли соглашения о продлении своего военного присутствия на авиабазе Аль-Удейд в Катаре еще на 10 лет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Авиабаза Аль-Удейд расположена в пустыне юго-западнее Дохи (столица Катара — ред.) и является крупнейшим американским военным объектом на Ближнем Востоке. На нем могут разместиться более 10 тысяч военнослужащих.

Катар является основным союзником США вне НАТО, имеющим стратегические рабочие отношения с американской армией.

Страна также играет ключевую роль в посреднических переговорах с ХАМАС и израильскими официальными лицами о войне в Секторе Газа и освобождении заложников.

Президент США Джо Байден регулярно общался с эмиром Катара с 7 октября по обеспечению освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, и увеличению помощи Газе.

В то же время некоторые в Конгрессе США критикуют Катар за присутствие представителей ХАМАС в стране. Двухпартийная группа из 113 американских законодателей 16 октября 2023 года направила президенту Джо Байдену письмо с просьбой оказать давление на страны, поддерживающие ХАМАС, в том числе и на Катар.

Катар – государство Персидского залива – также являлось каналом для диалога США с Талибаном после вывода войск США из Афганистана в 2021 году. Она сыграла роль посредника в соглашениях, которые в конце 2023 привели к освобождению некоторых американцев Венесуэлой и Ираном в результате обмена пленными.

Напомним, Тайвань 2 января зафиксировал в небе китайские воздушные шары, пролетевшие вблизи авиабазы страны.

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