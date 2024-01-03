"Милан" одержал разгромную победу и вышел в четвертьфинал Кубка Италии (видео)

"Россонери" не имели проблем с "Кальяри".

"Милан" разбил "Кальяри" в матче 1/8 финала Кубка Италии. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 4:1 .

Еще в первом тайме "россонери" обеспечили себе комфортный гандикап – дубль оформил Лука Йович. Оба раза ему ассистировал Тео Эрнандес.

Вскоре после перерыва подопечные Стефано Пиоли довели дело до разгрома – на 50-й минуте голом отличился Шака Траоре.

В конце игры "Кальяри" удалось забить гол престижа – на 87-й минуте точный удар нанес Пауло Ацци.

Однако в компенсированное время "Милан" в четвертый раз поразил ворота соперника – на 90+1-й минуте итоговый счет встречи установил Рафаэл Леау.

Обзор матча "Милан" – "Кальяри"

Таким образом, "россонери" вышли в четвертьфинал Кубка Италии, где также сыграют "Фиорентина", "Лацио", "Фрозиноне" и "Болонья".

Еще три участника 1/4 финала турнира определятся в матчах "Аталанта" – "Сассуоло" (3 января), "Рома" – "Кремонезе" (3 января) и "Ювентус" – "Салернитана" (4 января).

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