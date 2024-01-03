Навіщо возити з собою в автомобілі олію: чотири неочевидні причини

Ми звикли бачити олію лише на кухні. Але, виявляється, досвідчені водії часто возять її з собою в бардачку автомобіля. Навіщо?

Експерти стверджують, що автомобілістав слід завжди возити з собою олію. І ось чотири основні причини, чому.

Для того, щоб протирати поверхні. Якщо обробити звичайною олією, яку ми використовуємо на кухні, шкіряні та пластикові деталі всередині машини, їхня поверхня моментально стане блискучою, матиме вигляд, наче ви щойно купили новий автомобіль. А для кращого ефекту змішайте олію з кількома краплями лимонної кислоти. Додатково вона створить в салоні приємний цитрусовий аромат.

Щоб запобігти замерзанню дверей взимку. Взимку через сильні морози двері машини часто підмерзають і відчинити їх стає вкрай важко. Якщо попередньо обробити їх олією, то це допоможе створити шар, що відштовхує воду. Завдяки цьому на дверцятах не буде скупчуватися рідина і вони припинять підмерзати.

Для швидкого та ефективного видалення наліпок. На склі та кузові автомобілей часто можна побачити різноманітні наліпки, які додають виробники. Вони можуть подобатися не всім автомобілістам. Щоб швидко від них позбутися і не залишити неприємних слідів на поверхні, вам знову ж таки допоможе олія. Залишки клею, що залишається після наліпок, олія відмиє дуже просто.

Від мокрого взуття та снігу. Щозими водії страждають через мокре взуття, сніг і бруд, які утворюють калюжі в салоні автомобіля, скільки б килимкім вони не поклали. Якщо ж натерти зимові черевики звичайнісінькою олією, то на поверхні з'явиться шар, що захищає від вологи. Хоча такий "захист" буде триматися недовго, але він коштує недорого і не займає багато часу. Зате у машині більше не буде неприємних калюж від талого снігу.

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