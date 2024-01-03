Латвія зміцнить оборону на кордонах з РФ та Білоруссю

У нинішньому році Латвія має намір зміцнити військову інфраструктуру на кордоні з Білоруссю. Також планується зміцнити східний кордон з Російською Федерацією.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє Delfi.

За його словами, східний кордон має бути укріплено з огляду військової інфраструктури. Адже один лише паркан не захистить від серйозної військової небезпеки.

"Паркан призначений для запобігання гібридній загрозі", - наголосив Ринкевич.

Він додав, що цього року необхідно працювати над впровадженням системи цивільної оборони, водночас вказавши на першочергову важливість збільшення фінансування системи внутрішніх справ.

Як повідомлялося, Латвія депортує з країни понад 1200 громадян Росії, які так і не виконали умов міграційного закону і не запросили посвідку на проживання в країні.

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