Норвегія відправить до Данії F-16 та інструкторів для навчань українських пілотів

Норвегія надає два винищувачі F-16 та інструкторів для підготовки українських пілотів у Данії.
Норвегія відправить два американські винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів.
Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, пише Reuters.
За словами міністра, Норвегія вже відправила 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні українських пілотів.
Водночас норвезькі Військово-повітряні сили замінили власні літаки F-16 на винищувачі п'ятого покоління – F-35.
Нагадаємо, експерт пояснив, чи забезпечать F-16 паритет у повітрі.
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