Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Норвегія відправить до Данії F-16 та інструкторів для навчань українських пілотів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
16
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Норвегія відправить до Данії F-16 та інструкторів для навчань українських пілотів

Винищувач F-16 / Фото: ТСН.ua

Норвегія надає два винищувачі F-16 та інструкторів для підготовки українських пілотів у Данії.

Норвегія відправить два американські винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів. 

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, пише Reuters.   

За словами міністра, Норвегія вже відправила 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні українських пілотів.

Водночас норвезькі Військово-повітряні сили замінили власні літаки F-16 на винищувачі п'ятого покоління – F-35.

Нагадаємо, експерт пояснив, чи забезпечать F-16 паритет у повітрі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
16
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація