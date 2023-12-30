Коли і які саме F-16 отримає Україна: авіаційний експерт дав прогноз

Перші винищувачі F-16 Україна може отримати до кінця березня 2024 року. До цього часу українським пілотам потрібно завершити підготовку.

Таку думку висловив авіаційний експерт, аналітик, колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду.

За його словами, одна година польоту - це 16 годин обслуговування винищувача.

"Для отримання літаків повинна бути готова і інфраструктура. Вилітати на бойові завдання нам доведеться з українських аеродромів, такі умови країн-партнерів. Також нам не можна буде ковбасити по росіянах на території Росії. Дуже неприємне обмеження, але така заборона поки що буде діяти",- йдеться у повідомленні.

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Експерт прогнозує, що ми можемо отримати F-16 A/B, F-16 C/D, F-16E тощо. Крім того, раніше були припущення, що ми можемо отримати F-16 C/D.

"Так, припущення були. Модифікація C/D починається з версії, яка йде до Block 30. В принципі, по "блоках" зручніше рахувати, що йде в комплектацію літака F-16. От був Block 1, слідом Block 5, після нього Block 10, далі 15, 20 та інші. Конкретно C/D починається з блоку 25. Втім, я думаю, що нам дадуть літак Block 20, тому що Нідерландам його зручно списати, щоб взяти на заміну F-16 винищувач F-35", - заявив він.

Важливим є те, що на літаках будуть встановлені радари.

"Наприклад, в Block 50-52 встановлений радар AN/APG-68 версій V-5, V-7 і V-8. А от на Block 70-72 стоїть AN/APG-83 – радар останні версії, з активною фазованою решіткою. І вважається, що F-16 Block 70-72 майже нічим не поступається F-35, крім хіба що радіопомітності, оскільки у винищувача п'ятого покоління ефективна площа розсіювання значно менше. Радар AN/APG-83 дозволяє повноцінно використовувати останні модифікації ракети AIM-120 AMRAAM останніх версій – С-7, С-8 або D. Це ракети, які дозволяють протидіяти російським ракетам Р-30 і Р-37, що запускаються з літаків, де встановлені радари Ірбіс", - додав він.

Криволап прогнозує, що Україна отримає літак F-16AM/BM Block 20 MLU.

"Він дійсно дозволяє виявляти цілі на дальності 300-350 км, і повністю інтегрований з ракетами AIM-120 AMRAAM і AGM-158 JASSM. Ракета AGM-158 JASSM з двигуном має дальність польоту 925 км, без двигуна вона летить на 370 км. Це крилаті ракети повітря-поверхня", - резюмував він.

Зазначимо, F-16 за тактико-технічними даними поступаються російським літакам і навіть радянським. Але це льотні дані, і при виконанні повітряного бою вони можуть враховуватися. Проте зараз війна не літаків у чистому вигляді, а війна платформ.

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