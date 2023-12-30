Алкогольний магнат Черняк прокоментував підозру від СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Global Spirits Євгена Черняка, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ.

За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення Росії, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресоркою. Так, протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства переказали до бюджету РФ близько 6 млрд у гривневому еквіваленті. Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора.

Євген Черняк відреагував на підозру і заявив про сподівання, що це "помилка, а не рейдерство". Про це підприємець написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у Росії від 2014 року діють санкції проти Global Spirits і мати там якісь активи компанія не могла.

"Ліцензію відкликано 24 лютого, ніхто на втрати не дивився, працювати з убивцями українців ніхто не буде. Це база. Усі українські компанії перервали ліцензії за такою ж процедурою. Компанія виграла суд на Кіпрі і заборонила судовим рішенням європейського суду в будь-якому вигляді використовувати торгові марки, додатково юридично закріпивши відкликання ліцензії. У документах справи йдеться не про сплату податків у РФ, а про якісь підприємства в Середній Азії, Сакартвелло та Азербайджані. Я не був і не є зараз власником або посадовою особою підприємств, ніколи не орендував їх, ніхто з менеджменту компанії не є посадовою особою або вигодонабувачем компаній і заводів, зазначених у справі, і, відповідно, не міг нічого купувати або продавати. Звинувачувати їх у цьому повний абсурд", - написав він.

Черняк також зазначив, що власники компаній "не робили і робити не могли те", у чому їх звинувачують, "через юридичні та моральні причини".

"У одного брат загинув, захищаючи Україну. Наш корпоративний юрист пішов добровольцем із першого дня війни і після поранення та контузії пропав безвісти під Бахмутом. Директор компанії зараз на нулі, чинний командир підрозділу, підполковник ЗСУ. Усі, кого звинувачують у тому, чого вони не робили і зробити не могли, є активними донаторами, багато допомагали у волонтерці та в донатах", – зазначив бізнесмен.

За його словами, незрозуміло, як зазначені у справі підприємства могли платити податки до РФ, якщо вони розташовані не в Росії, а в інших країнах.

Бізнесмен Євген Черняк нагадав, що він перебуває в розшуку і в заочному арешті в РФ.

Він також зазначив, що про підозру, висунуту йому СБУ, він дізнався з повідомлення в Телеграм-каналі. До цього ніхто на нього особисто не виходив, нічого не вручав, жодних запитань у справі не ставив.

"Мовчати не будемо. Ні я особисто, ні компанія, в якій я засновник, нічого не порушувала, але, як і в багатьох українських бізнесів, у нас виникла ситуація, яка, дуже сподіваюся, є помилкою, а не спробою тиску на бізнес з метою рейдерської атаки на лідера ринку. Ми проходили спроби віджимання бізнесу за Януковича, тоді тільки публічність і відкрита юридична позиція врятували нас від його смотрящих, які потім за нашою справою сіли до в'язниці надовго. І цей юридичний кейс зробимо публічним...", - резюмував він.

Нагадаємо, в Одесі затримали шпигуна, який працював одразу на дві розвідки.

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