Алкогольный магнат Черняк прокомментировал подозрение от СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Global Spirits Евгения Черняка, подозреваемого в финансировании вооруженной агрессии РФ.

По данным следствия, несмотря на полномасштабное вторжение России, его компании продолжили вести бизнес со страной-агрессором. Так, в течение 2022 года только посредством уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перевели в бюджет РФ около 6 млрд в гривневом эквиваленте. В ходе обысков в офисных помещениях холдинга в Украине обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу РФ.

Евгений Черняк отреагировал на подозрение и заявил о надежде, что это "ошибка, а не рейдерство". Об этом предприниматель написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в России с 2014 года действуют санкции против Global Spirits и иметь там какие-либо активы компания не могла.

"Лицензия отозвана 24 февраля, никто на потери не смотрел, работать с убийцами украинцев никто не будет. Это база. Все украинские компании прервали лицензии по такой же процедуре. Компания выиграла суд на Кипре и запретила судебным решением европейского суда в любом виде использовать торговые марки, дополнительно юридически закрепив отзыв лицензии. В документах дела речь идет не об уплате налогов в РФ, а о каких-либо предприятиях в Средней Азии, Сакартвелло и Азербайджане. Я не был и не являюсь сейчас собственником или должностным лицом предприятий, никогда не арендовал их, никто из менеджмента компании не является должностным лицом или выгодоприобретателем компаний и заводов, указанных по делу, и, соответственно, не мог ничего покупать или продавать. Обвинять их в этом полный абсурд", — написал он.

Черняк также отметил, что владельцы компаний "не делали и делать не могли то", в чем их обвиняют, "по юридическим и моральным причинам".

"У одного брат погиб, защищая Украину. Наш корпоративный юрист ушел добровольцем с первого дня войны и после ранения и контузии пропал без вести под Бахмутом. Директор компании сейчас на нуле, действующий командир подразделения, подполковник ВСУ. Все, кого обвиняют в том, чего они не делали и сделать не могли, являются активными донаторами, много помогали в волонтерке и в донатах", – отметил бизнесмен.

По его словам, неясно, как указанные по делу предприятия могли платить налоги в РФ, если они расположены не в России, а в других странах.

Бизнесмен Евгений Черняк напомнил, что он находится в розыске и заочном аресте в РФ.

Он также отметил, что о подозрении, выдвинутом ему СБУ, он узнал из сообщения в Телеграмм-канале. До этого никто на него лично не выходил, ничего не вручал, никаких вопросов по делу не задавал.

"Молчать не будем. Ни я лично, ни компания, в которой я основатель, ничего не нарушала, но, как и у многих украинских бизнесов, у нас возникла ситуация, которая, очень надеюсь, ошибка, а не попыткой давления на бизнес с целью рейдерской атаки на лидера рынка. Мы проходили попытки отжима бизнеса за Януковича, тогда только публичность и открытая юридическая позиция спасли нас от его смотрящих, которые потом по нашему делу сели в тюрьму надолго. И этот юридический кейс сделаем публичным...", – резюмировал он.

Напомним, в Одессе задержан шпион, который работал сразу на две разведки.

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