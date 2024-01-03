Каньє Вест шокував оголеним виглядом своєї дружини у мікрострінгах

Епатажна зіркова пара Каньє Вест та Б'янка Цензорі продовжують дивувати шанувальників.

Цього разу репер, який вкрай рідко з'являється в Instagram, раптово опублікував у фотоблогу цілу серію провокаційних знімків своєї дружини. На фото Цензорі постає у дивному образі – у мікрострінгах, хутряному топі та капронових гольфах: "Ні штанам цього року", - підписав фотографію Вест.

Дружина Каньє Веста / Фото: instagram.com/kanyewest

Інші кадри з Б'янкою викликали не менше запитань. На фото, де дружина репера позує у чорному корсеті, крихітному бра та шкіряному плащі Цензорі продемонструвала фактично оголений бюст.

Дружина Каньє Веста / Фото: instagram.com/kanyewest

Ці епатажні кадри викликали у підписників Каньє Веста більше огиди, ніж захоплення:

Я розумію, таке вбрання для спальні. Але навіщо показувати свою дружину на всезагальний огляд у такому вигляді?

А нічого, що ваші діти теж є в Instagram і побачать це? Вас не хвилює, що вони подумають?

Це схоже на порно!

Чувак, це не по-християнськи. Що з тобою сталося?

Сподіваюся, коли ваші доньки вийдуть заміж, чоловіки не будуть публікувати такі їхні фото

Дружина Каньє Веста / Фото: instagram.com/kanyewest

Інші прихильники пригадали Весту, як він свого часу критикував ексдружину Кім Кардашян через те, що вона на його думку одягала для рекламної кампанії власного бренду занадто провокаційні вбрання:

Чому він критикував Кім через те, що вона показала багато тіла, але в такому вигляді він тепер представляє власну дружину?

Пам'ятаєте, як Каньє був злий на Кім через те, що вона носила відкритий одяг…

Нагадаємо, що Каньє Вест та Б'янка Цензорі одружені вже рік. За цей час парочка здійснила не один епатажний вихід, під час якого дружина Веста дивувала вибором свого образу. Іноді він складався лише з колгот і бюстгальтера.

Читайте також: