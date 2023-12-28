Латвія депортує з країни понад 1200 громадян Росії

Крім того, ще 1344 громадян РФ подали документи на отримання посвідок на проживання.

Латвія депортує з країни щонайменше 1213 громадян Росії, які так і не виконали умов міграційного закону і не запросили посвідку на проживання в країні.

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Про це інформує Управління у справах громадянства та міграції Латвії, повідомляє Delfi.

У повідомленні вказується, що всі ці особи не подали документи для отримання посвідки на проживання в Латвії до встановленого поправками до імміграційного закону терміну — до 30 листопада. Також влада наразі не знає, чи покинули ці особи вже країну.

Крім того, ще 1344 особи подали документи на отримання посвідок на проживання.

"Зібрана на цей момент інформація свідчить, що ще 904 людини перетнули зовнішній кордон Латвії та покинули країну", — ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія передала ЗСУ конфіскованих автомобілів на понад 900 тисяч євро.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін обіцяє "захистити" російськомовних у Латвії, в Ризі відреагували.

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