У Севастополі пролунала серія вибухів

Місцевий гауляйтер Развожаєв запевняє, що це нібито робота ППО.

У окупованому Севастополі пізно ввечері пролунала серія вибухів, за попередньою інформацією це сталося в районі бухти.

Про це інформують місцеві публіки та представники окупантів.

Повідомляється, що у місті пролунало щонайменше чотири вибухи, які чули жителі Севастополя.

Крім того, місцеві жителі розповідають про роботу російської протиповітряної оборони.

В свою чергу місцевий гауляйтер Развожаєв заявив про нібито атаку безпілотник. Він заявив, що сили ППО збили один безпілотник, щодо інших вибухів він пояснень не надав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти терміново прибрали з Феодосії два свої кораблі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Мережі показали перші супутникові знімки знищеного ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії.

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