В Севастополе прозвучала серия взрывов

Местный гауляйтер Развожаев уверяет, что это якобы работа ПВО.

В оккупированном Севастополе поздно вечером раздалась серия взрывов, по предварительной информации это произошло в районе бухты.

Об этом информируют местные публики и представители окупантов.

Сообщается, что в городе прогремели по меньшей мере четыре взрыва, которые слышали жители Севастополя.

Кроме того, местные жители рассказывают о работе российской противовоздушной обороны.

В свою очередь местный гауляйтер Развожаев заявил о якобы атаке беспилотника. Он заявил, что силы ПВО сбили один беспилотник, по другим взрывам он объяснений не дал.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры срочно убрали из Феодосии два своих корабля.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сети показали первые спутниковые снимки уничтоженного ВДК "Новочеркасск" в Феодосии.

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