Латвія передала ЗСУ конфіскованих автомобілів на понад 900 тисяч євро

Україна отримала від Латвії автівок на 1 мільйон євро, які були конфісковані у п’яних водіїв.

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Про це інформує видання Delfi з посиланням на Службу державних доходів Латвії.

Цього року Україні було передано 271 автомобіль з Латвії на загальну попередню суму 903 453 євро.

Дана ініціатива була розпочата у лютому 2022 року. За час існування проєкту Україна отримала від Латвії 1100 різних автомобілів загальною вартістю близько 2 мільйонів євро.

Наразі уряд країни готує до передачі ще 34 автомобілі, вартість яких загалом оцінюють у 161 880 євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія відреагувала на заяву голови СЗР про плани Кремля напасти на країни Балтії.

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Путін погрожує "захистити" російськомовних у Латвії, в Ризі відреагували.

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