Латвия депортирует из страны более 1200 граждан России

Кроме того, еще 1344 граждан РФ подали документы на получение вида на жительство.

Латвия депортирует из страны по меньшей мере 1213 граждан России, так и не выполнивших условия миграционного закона и не пригласивших вид на жительство в стране.

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Об этом сообщает Управление по делам гражданства и миграции Латвии, сообщает Delfi.

В сообщении указывается, что все эти лица не подали документы для получения вида на жительство в Латвии в установленный поправками к иммиграционному закону срок — до 30 ноября. Также власти пока не знают, покинули эти лица уже страну.

Кроме того, еще 1344 человека подали документы на получение вида на жительство.

"Собранная на данный момент информация свидетельствует, что еще 904 человека пересекли внешнюю границу Латвии и покинули страну", — говорится в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия передала ВСУ конфискованных автомобилей более чем на 900 тысяч евро.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин обещает "защитить" русскоязычных в Латвии, в Риге отреагировали.

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