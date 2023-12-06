Путин обещает "защитить" русскоязычных в Латвии: в Риге отреагировали

Президент Латвии подчеркнул, что знать государственный язык – это законные требования и основа для существования страны.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал угрозы Путина о якобы "притеснении русскоязычных" "политикой запугивания", направленной на раскол Запада, чтобы уменьшилась поддержка Украины.

Об этом Ринкевичс сказал в интервью " Neatkarīgā ".

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"Это даже не была прямая угроза, это была скорее попытка растормошить и пригласить к каким-то антигосударственным действиям тех, кто до сих пор чувствует свою принадлежность к "русскому миру" и кто считает, что до сих пор живет в Российской империи.

Он опроверг заявления главы Кремля о якобы "дискриминации" русскоязычных. Однако президент Латвии подчеркнул, что знать государственный язык – это законные требования и основа для существования страны.

"Мы все хорошо знаем, что проживающие в Латвии россияне не дискриминируются, но есть вполне законные требования — знать национальный язык, а это основа каждой страны. Мы видим, что в России с теми, кто имеет другое мнение, или с теми, кто не умеет общаться по-русски — нет демократических дискуссий. С этой точки зрения: это часть стратегического нарратива, где доминируют попытки запугать", — подчеркнул Ринкевич.

По мнению президента, подобные высказывания Путина направлены на "старание расколоть не только наше общество, но и западное общество, чтобы уменьшить поддержку Украины разными способами – и в практическом, и в политическом, и в моральном аспектах".

Напомним, 4 декабря Путин обвинил Латвию в притеснениях русскоязычных из-за политики государственного языка.

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