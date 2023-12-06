Таропрогноз на 4-10 декабря 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро – это бревно из 78 карт, которое делится на старшие и молодцы арканы, то есть тайны. Старшие арканы Таро свидетельствуют о важных событиях жизни, а младшие рассказывают быт. Поскольку подсознательное не может говорить с нами на нормальном языке, то передает послание от вселенной в виде символов, изображенных на картах Таро, поэтому их так легко трактовать даже людям разных национальностей.

Предлагаем узнать, что ожидает вас на этой неделе с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Паж жезлов"

Эта карта свидетельствует о новом взгляде на жизнь, новости, энтузиазм и шансы. Она рассказывает о желании пойти в новом направлении, определенных предложениях, очаровательных поклонниках, честных людях, а иногда — инфантильном отношении к делам и проверке своих сил.

Сейчас пора начать что-то новое, исследовать все открывающиеся перед вами возможности получить вдохновение от перспектив. Возможно, эти новые возможности появятся в любви, а может быть, речь идет о легком флирте, который ни к чему не обязывает. Посмотрите на нынешние отношения с другой точки зрения, чтобы оживить любовь и заново оживить чувства. Также вероятно, что вас оторвет от текущих дел незнакомый человек или жаждущее желание получить желаемое. А вот инфантильное отношение будет только мешать нормальным взаимоотношениям и серьезным планам.

Впереди период большого оптимизма и страстного увлечения жизнью.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Восьмерка жезлов"

Эта карта сообщает о желании двигаться вперед, действие, новости, возможности. Речь идет о выборе приоритетов, разъяснении своих намерений, стремительных действиях, получении важного сообщения, быстром развитии, изменении решений, неопределенности ситуации и понимании ее сущности.

"Восьмерка жезлов" символизирует незаконченное движение. Эта карта подсказывает обратить внимание на интуитивные идеи и внутренние движения, вызванные реакцией на определенное событие.

Пора определить, что вы хотите делать дальше. Также следует понять правильны ли ваши действия в тот или иной момент. Сейчас необходимы скорые и решительные действия. Добиться желаемого можно только ими.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж мечей"

Эта карта говорит о внимательности, готовности к действиям, логике и остром разуме, мудрости, которая основана на опыте, выражении своих планов, поиске фактов, озвучении своих планов, новых идеях, честном взгляде на жизнь, молодости души.

Однако в то же время следует быть готовыми к испытаниям судьбы. Они могут быть непредсказуемыми, но сейчас следует ожидать любого решения событий. Продемонстрируйте силу собственного ума. Нужно научиться решать сложные задачи и испытывать силу воли. Следует увидеть истину, противодействовать страхам.

Учитесь дальше и сохраняйте здравое мышление. Уверенно смотрите в будущее. Иногда следует спросить совета у других.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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