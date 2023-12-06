В Перу помиловали экс-президента: какими зверствами он "прославился"

Фухимори был приговорен в 2009 году к 25 годам заключения по обвинению в нарушении прав человека.

Во вторник, 5 декабря, Конституционный суд Перу принял решение о немедленном увольнении по гуманитарным соображениям 85-летнего бывшего президента Альберто Фухимори, отбывавшего 25-летний срок заключения в связи с убийством 25 перуанцев эскадроном смерти в 1990-х годах.

Об этом пишет Associated Press.

Суд принял решение в пользу помилования 2017 года, которое позволило уволить бывшего лидера по гуманитарным соображениям, но позже было упразднено.

В постановлении, с которым ознакомилось агентство Associated Press, суд приказал государственному управлению тюрем немедленно освободить Фухимори "в тот же день".

Фухимори был приговорен в 2009 году к 25 годам заключения по обвинению в нарушении прав человека. Его обвинили в том, что он был организатором убийства 25 перуанцев военным эскадроном смерти во время его правления с 1990 по 2000 год, когда правительство боролось с коммунистическими повстанцами "Сияющего пути".

Ошибка Фухимори в 2017 году, совершенная тогдашним президентом Пабло Кучинским, была отменена под давлением Межамериканского суда по правам человека, и с тех пор его статус был предметом юридических споров.

Конституционный суд ранее приказал суду низшей инстанции в южном городе Ика освободить Фухимори, но тот отказался это сделать, аргументируя свое решение в прошлую пятницу, 1 декабря, тем, что ему не хватает полномочий. Он вернул дело в Конституционный суд.

Напомним, что в апреле 2009 года Фухимори, возглавлявший Перу в 1990-2000 годах, был приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд признал причастной политика к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателю Университета Ла-Кантута (Лима) в июле 1992 года. Экспрезидент также был осужден по ряду дел, связанных с коррупцией и растратой государственных средств.

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