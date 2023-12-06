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В Виннице ищут пропавшего подростка: приметы девушки

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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В Виннице ищут пропавшего подростка: приметы девушки

Пропавшая в Виннице Дарья Залевская

Любую информацию о девушке призывают сообщать по номеру 0-800-310-911 или 102.

В Виннице 5 декабря пропала 17-летняя Дарья Залевская. Волонтеры призывают помочь в поисках девушки.

Об этом ТСН.ua сообщил волонтер поисково-спасательной волонтерской ассоциации SARVA 6 декабря.

Дарья вышла из дома в Виннице 5 декабря в 20:00 и не вернулась. В настоящее время место ее пребывания неизвестно.

Приметы пропавшей девушки:

  • возраст – 17 лет (2005 года рождения),
  • рост – 167 см,
  • худощавое телосложение,
  • светлые волосы,
  • была одета в черную куртку средней длины.

Тех, кто имеет какую-либо информацию, волонтеры призвали сообщить об этом на бесплатную горячую линию SARVA 0-800-310-911 или на 102.

Пропавшая Дарья Залевская / ©
Пропавшая Дарья Залевская

К слову, в сентябре полиция Киевщины сообщала о поисках 26-летней Екатерины Шостацкой из села Русанов, пропавшей несколько месяцев назад.

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Дата публикации
Просмотры
124
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