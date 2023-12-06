В Виннице ищут пропавшего подростка: приметы девушки

Любую информацию о девушке призывают сообщать по номеру 0-800-310-911 или 102.

В Виннице 5 декабря пропала 17-летняя Дарья Залевская. Волонтеры призывают помочь в поисках девушки.

Об этом ТСН.ua сообщил волонтер поисково-спасательной волонтерской ассоциации SARVA 6 декабря.

Дарья вышла из дома в Виннице 5 декабря в 20:00 и не вернулась. В настоящее время место ее пребывания неизвестно.

Приметы пропавшей девушки:

возраст – 17 лет (2005 года рождения),

рост – 167 см,

худощавое телосложение,

светлые волосы,

была одета в черную куртку средней длины.

Тех, кто имеет какую-либо информацию, волонтеры призвали сообщить об этом на бесплатную горячую линию SARVA 0-800-310-911 или на 102.

Пропавшая Дарья Залевская

К слову, в сентябре полиция Киевщины сообщала о поисках 26-летней Екатерины Шостацкой из села Русанов, пропавшей несколько месяцев назад.

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