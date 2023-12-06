У Вінниці шукають зниклу підлітку: прикмети дівчини

Будь-яку інформацію про дівчину закликають повідомляти за номером 0-800-310-911 або на 102.

У Вінниці 5 грудня зникла 17-річна Дарина Залевська. Волонтери закликають допомогти в пошуках дівчини.

Про це ТСН.ua повідомив волонтер пошуково-рятувальної волонтерської асоціації SARVA 6 грудня.

Дарина вийшли з дому у Вінниці 5 грудня о 20:00 і не повернулася. На цей момент місце її перебування невідоме.

Прикмети зниклої дівчини:

вік – 17 років (2005 року народження),

зріст – 167 см,

худорлява тілобудова,

світле волосся,

була одягнена в чорну куртку середньої довжини.

Тих, хто має якусь інформацію, волонтери закликали повідомити про це на безкоштовну гарячу лінію SARVA 0-800-310-911 або на 102.

Зникла Дарина Залевська

До слова, у вересні поліція Київщини повідомляла про пошуки 26-річної Катерини Шостацької із села Русанів, яка зникла кілька місяців тому.

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