У Вінниці шукають зниклу підлітку: прикмети дівчини

Будь-яку інформацію про дівчину закликають повідомляти за номером 0-800-310-911 або на 102.
У Вінниці 5 грудня зникла 17-річна Дарина Залевська. Волонтери закликають допомогти в пошуках дівчини.
Про це ТСН.ua повідомив волонтер пошуково-рятувальної волонтерської асоціації SARVA 6 грудня.
Дарина вийшли з дому у Вінниці 5 грудня о 20:00 і не повернулася. На цей момент місце її перебування невідоме.
Прикмети зниклої дівчини:
- вік – 17 років (2005 року народження),
- зріст – 167 см,
- худорлява тілобудова,
- світле волосся,
- була одягнена в чорну куртку середньої довжини.
Тих, хто має якусь інформацію, волонтери закликали повідомити про це на безкоштовну гарячу лінію SARVA 0-800-310-911 або на 102.
До слова, у вересні поліція Київщини повідомляла про пошуки 26-річної Катерини Шостацької із села Русанів, яка зникла кілька місяців тому.
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