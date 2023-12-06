В Перу помилували експрезидента: якими звірствами він “прославився”

Фухіморі був засуджений у 2009 році до 25 років ув'язнення за звинуваченням у порушенні прав людини.

У вівторок, 5 грудня, Конституційний суд Перу ухвалив рішення про негайне звільнення з гуманітарних міркувань 85-річного колишнього президента Альберто Фухіморі, який відбував 25-річний термін ув'язнення у зв'язку з убивством 25 перуанців ескадроном смерті в 1990-х роках.

Про це пише Associated Press.

Суд ухвалив рішення на користь помилування 2017 року, яке дозволило звільнити колишнього лідера з гуманітарних міркувань, але пізніше було скасоване.

У постанові, з якою ознайомилося агентство Associated Press, суд наказав державному управлінню в'язниць негайно звільнити Фухіморі “в той самий день”.

Фухіморі був засуджений у 2009 році до 25 років ув'язнення за звинуваченням у порушенні прав людини. Його звинуватили в тому, що він був організатором вбивства 25 перуанців військовим ескадроном смерті під час його правління з 1990 по 2000 рік, коли уряд боровся з комуністичними повстанцями “Сяючого шляху”.

Помилування Фухіморі у 2017 році, здійснене тодішнім президентом Пабло Кучинським, було скасоване під тиском Міжамериканського суду з прав людини, і з того часу його статус був предметом юридичних суперечок.

Конституційний суд раніше наказав суду нижчої інстанції в південному місті Іка звільнити Фухіморі, але той відмовився це зробити, аргументуючи своє рішення минулої п'ятниці, 1 грудня, тим, що йому бракує повноважень. Натомість він повернув справу до Конституційного суду.

Нагадаємо, що у квітні 2009 року Фухіморі, який очолював Перу в 1990-2000 роках, був засуджений до 25 років позбавлення волі. Зокрема, суд визнав доведеною причетність політика до вбивств 15 осіб в окрузі Барріос-Альтос в листопаді 1991 року, а також до викрадення і вбивства дев'яти студентів і викладача Університету Ла-Кантута (Ліма) в липні 1992 року. Експрезидент також був засуджений за низкою справ, пов'язаних із корупцією і розтратою державних коштів.

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