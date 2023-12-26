Лукашенко заявив, що російську ядерну зброю доставили до Білорусі

З його слів, Мінськ отримав озброєння ще на початку жовтня.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, до його країни вже доставили всю ядерну зброю з Росії, яку планували. Сталося це на початку жовтня цього року.

Про це повідомляє білоруське видання Zerkalo.

"Давно. Я ж казав уже, коли закінчилася доставка (російської ядерної зброї - Ред.). Ще у вересні або в жовтні. На початку жовтня остання. Все на своїх місцях у хорошому стані", - наголосив білоруський диктатор.

Відповідаючи на запитання, коли відбудуться найближчі військові навчання, він заявив: "Щодня вчимося. Навіть колишні "вагнерівці", які у нас залишились, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід".

Нагадаємо, на початку вересня очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що до Білорусі везуть російські ядерні боєголовки. З його слів, РФ за допомогою держави-сателіта вирішує питання утилізації старої радянської ядерної зброї.

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