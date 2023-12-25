"Зеленський починає розуміти": Лукашенко під час візиту до Путіна пригрозив Україні "крахом"

За його словами, зараз тиск дуже сильний.

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко прибув з візитом до російського диктатора Володимира Путіна. У Росії він зробив заяву про війну в Україні.

Про це пише "Белта".

За даними видання, Лукашенко в Санкт-Петербурзі розмірковував, чи є шанс "вирішити" війну в Україні наступного року.

"Думаю, що лише шанс. Будемо з ними якось щільніше працювати, щоб вони розуміли, що це єдиний шанс", - заявив він.

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Він додав, якщо вони (українці - ред.) ним не скористаються, буде взагалі крах.

"Тиск дуже сильний уже. Ви, напевно, по пресконференції Зеленського помітили, що він починає розуміти", - додав він.

При цьому, днями раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав до мирних переговорів щодо України та цинічно заявив, що агресорку Росію спровокували на "конфлікт".

Крім того, Лукашенко видав феєричну маячню про Україну і "втечу" Зеленського. За його словами, Україна "все одно буде наша", що для США вона вже відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується покинути країну.

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