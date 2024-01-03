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Латвия укрепит оборону на границах с РФ и Беларусью

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Латвия укрепит оборону на границах с РФ и Беларусью

Граница Латвии. Фото: Twitter.

Речь идет об укреплении по обзору военной инфраструктуры.

В нынешнем году Латвия намерена укрепить военную инфраструктуру на границе с Белоруссией. Также планируется укрепить восточную границу с Российской Федерацией.

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Delfi.

По его словам, восточная граница должна быть укреплена с учетом военной инфраструктуры. Ведь один только забор не оградит от серьезной военной опасности.

"Паркан предназначен для предотвращения гибридной угрозы", — подчеркнул Рынкевич.

Он добавил, что в этом году необходимо работать над внедрением системы гражданской обороны, указав на первоочередную важность увеличения финансирования системы внутренних дел.

Как сообщалось, Латвия депортирует из страны более 1200 граждан России, так и не выполнивших условия миграционного закона и не пригласивших вид на жительство в стране.

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Дата публикации
Просмотры
189
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