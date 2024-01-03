Андрій Бєдняков емоційно розкритикував блогерів, які знімають роботу ППО

Український ведучий Андрій Бєдняков різко висловився про публічних людей, які знімають роботу ППО.

У своєму Instagram шоумен обурився, що деякі блогери ігнорують заборони та продовжують робити і публікувати відео, як в Україні збивають російські ракети. Бєдняков наголосив, що на майже другий рік повномасштабної війни вже час було б усвідомити, що цього робити категорично не можна. Ба більше, шоумен зазначив, що це взагалі карається законом.

"Я ось не розумію: чому ще є амеби, які знімають біля вікон роботу ППО. Ви, блогери, бл*дь, продайте ваші телефони і купіть голову! Краще познімайте, як вас будуть годувати у СІЗО років п'ять", - обурився Бєдняков.

Допис Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Також шоумен звернувся до українців і закликав ретельно перевіряти всю інформацію. Ведучий наголосив, що нині російська пропаганда працює задля того, аби українці зневірилися.

"Складно…Самого накрило, чесно…Але не ведіться на російську пропаганду. Вона потужна зараз як ніколи. Не вимикайте голову, дуже вас прошу. Сьогодні для всіх нас ключовий момент – не поплисти головою", - наголосив ведучий.

Допис Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Києву та Харкову. Українські зірки відреагували на черговий злочин країни-агресорки та розповіли, як пережили жахливий ранок.

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