Безперервні обстріли Херсонщини: знову є загиблі 

Окупанти майже 100 разів ударили по області.

Внаслідок російських обстрілів минулої доби на Херсонщині загинули дві людини. Армія РФ 97 разів била по території області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти випустили 486 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсонському районі, територію підприємства у Бериславі. Через російську агресію дві людини загинули", - написав він.

Нагадаємо:

За даними обласної військової адміністрації, від початку деокупації станом на 1 січня 2024 року на Херсонщині від російської збройної агресії постраждали 2460 людей.

За цей час в регіоні загинули 454 людини, зокрема 11 дітей, поранені 2006 людей, з них 83 дитини, повідомили в ОВА.

Від початку деокупації у Херсонській міській територіальній громаді через збройну агресію РФ пошкоджені 4053 об’єкти.

Читайте також: