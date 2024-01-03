Прогноз погоди на 4 січня: де в Україні будуть мороз та сніг

У четвер, 4 січня, погода в Україні буде контрастною: в одних регіонах відлига, а в інших - холодно. Місцями - опади.

Про це повідомили синоптики "Укргідрометцентру".

На Закарпатті та у південно-східній частині буде помірний дощ. У північно-східній частині країни та в Карпатах - сніг та мокрий сніг. Лише у південній частині вдень без опадів. Вночі та вранці у північній та північно-східній частинах на дорогах місцями ожеледиця.

Вночі температура повітря у більшості регіонів буде 1-6° тепла. У Харківській, Полтавській та Київській областях стовпчики термометрів покажуть від 2° тепла до 3° морозу.

Вдень в Україні температура становитиме +3-8°. На Закарпатті, Прикарпатті та на півдні країни - 7-12° тепла. На Чернігівщині та Сумщині вночі синоптики прогнозують 6-11° морозу, а вдень 1-6° морозу.

Прогноз погоди в Україні на 4 січня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві 4 січня буде хмарно. В регіоні - невеликий мокрий сніг з переходом в дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру - 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде +2..-3°, а вдень 3-8° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 0-2° тепла, а вдень - близько +5°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли про погоду на тиждень. Подекуди температура знизиться до 18° морозу.

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