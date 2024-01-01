Погода на тиждень: дощ з мокрим снігом та похолодання

В Україні у вівторок, 2 січня, у західних та північних областях очікується дощ та мокрий сніг; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі дощ, вдень без істотних опадів; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"У наступні дві доби в більшості областей сніг, мокрий сніг, на заході та півдні країни з дощем; температура на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, на решті території зниження температури вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-5° морозу, на північному сході країни вночі до 13-18°, вдень до 6-11° морозу", - йдеться у повідомлення.

#ПОГОДА В УКРАЇНІ НА ТИЖДЕНЬ (2-5 СІЧНЯ) Завтра у західних та північних областях дощ та мокрий сніг; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі дощ, вдень без істотних опадів; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. У наступні дві доби в більшості областей сніг, мокрий сніг, на заході та півдні країни з дощем; температура на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, на решті території зниження температури вночі до 3-10° морозу, вдень до 0-5° морозу, на північному сході країни вночі до 13-18°, вдень до 6-11° морозу. Опубліковано Український гідрометеорологічний центр Понеділок, 1 січня 2024 р.

Нагадаємо, на Київ та область насувається похолодання.

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