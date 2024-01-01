Погода на неделю: дождь с мокрым снегом и похолодание

В Украине во вторник, 2 января, в западных и северных областяхожидается дождь и мокрый снег; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью дождь, днем без существенных осадков; температура ночью 0-5 ° тепла, днем 3-8 °.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В последующие двое суток в большинстве областей снег, мокрый снег, на западе и юге страны с дождем; температура на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части ночью около 0°, днем 3-8° тепла, на остальной территории понижение температуры ночью до 3 -10° мороза, днем до 0-5° мороза, на северо-востоке страны ночью до 13-18°, днем до 6-11° мороза", — говорится в сообщении.

#ПОГОДА В УКРАИНЕ НА НЕДЕЛЮ (2-5 ЯНВАРЯ) Завтра в западных и северных областях дождь и мокрый снег; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью дождь, днем без существенных осадков; температура ночью 0-5 ° тепла, днем 3-8 °. В последующие двое суток в большинстве областей снег, мокрый снег, на западе и юге страны с дождем; температура в Закарпатье, Прикарпатье и в южной части ночью около 0°, днем 3-8° тепла, на остальной территории понижение температуры ночью до 3-10° мороза, днем до 0-5° мороза, на северо-востоке страны ночью до 13- 18°, днем до 6-11° мороза. Опубликован Украинский гидрометеорологический центр Понедельник, 1 января 2024 г.

Напомним, на Киев и область надвигается похолодание.

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