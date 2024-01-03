До України сунуть сильні морози: синоптикиня назвала дати

Крім того, у регіонах буде сніжити.

За кілька днів до України прийдуть морози. Протягом наступних двох діб завдяки теплим повітряним масам із заходу температура повітря буде "плюсовою", але вже 6-8 січня холодне арктичне повітря принесе похолодання.

Про це розповіла NV заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"6-7-8 січня знову з півночі може зайти холодне арктичне повітря, яке принесе морози. У північних, центральних та східних регіонах України найхолодніше: вночі -10...-15, на північному сході місцями та до 18-20 градусів морозу", - каже Голеня.

За її словами, вже 7-8 січня місцями в країні можливе ускладнення погодних умов. На заході та півночі будуть снігопади і хуртовини, на півдні та сході опади будуть переважно у вигляді дощу, а в центрі - дощ з мокрим снігом.

Потім циклон переміститься на схід, а з півночі знову може зайти холодне повітря. Синоптикиня прогнозує, що 9-10 січня морози посиляться і будуть не тільки на півночі і заході, але і в центральних та навіть південних і східних областях.

Похолодання завершиться 10 січня, прогнозує синоптикиня. Вже до середини січня морози послабляться послаблення морозів до 0…-5 градусів у північних областях, на півдні можлива відлига. і навіть відлига - у південних.

У Києві та області 4-5 січня будуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вже 6-8 січня прийдуть морози. Крім того, 7-8 січня у регіоні можливі значні снігопади.

Як повідомлялося, раніше синоптики розповіли про погоду в січні 2024-го. Середня місячна температура прогнозується в межах 0-4 градусів морозу. Кількість опадів у більшості областей буде в межах норми.

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