В Украину двигаются сильные морозы: синоптик назвала даты

Кроме того, в регионах будет снижаться.

Через несколько дней в Украину придут морозы. В течение двух суток благодаря теплым воздушным массам с запада температура воздуха будет "плюсовой", но уже 6-8 января холодный арктический воздух принесет похолодание.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"6-7-8 января снова с севера может зайти холодный арктический воздух, который принесет морозы. В северных, центральных и восточных регионах Украины холоднее всего: ночью -10...-15, на северо-востоке местами и до 18-20 градусов мороза ", — говорит Голеня.

По ее словам, уже 7-8 января местами в стране возможно усложнение погодных условий. На западе и севере будут снегопады и метели, на юге и востоке осадки будут преимущественно в виде дождя, а в центре — дождь с мокрым снегом.

Затем циклон переместится к востоку, а с севера снова может зайти холодный воздух. Синоптик прогнозирует, что 9-10 января морозы усилятся и будут не только на севере и западе, но и в центральных и даже южных и восточных областях.

Похолодание завершится 10 января, прогнозирует синоптика. Уже к середине января морозы ослабят ослабление морозов до 0…-5 градусов в северных областях, на юге возможна оттепель. а также оттепель — в южных.

В Киеве и области 4-5 января ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Уже 6-8 января придут морозы. Кроме того, 7-8 января в регионе возможны сильные снегопады.

Как сообщалось, ранее синоптики рассказали о погоде в январе 2024-го. Средняя лунная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза. Количество осадков в большинстве областей будет в пределах нормы.

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