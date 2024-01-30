Когда примут скандальный закон о мобилизации — нардеп ответил

Нардеп прогнозирует принятие нового закона о мобилизации не раньше марта.

Народный депутат Сергей Нагорняк считает, что новый закон о мобилизации, который должен быть рассмотрен 6 февраля, может быть принят не раньше марта.

Об этом он заявил в интервью "Телеграфу".

"По моим прогнозам, такой законопроект появится не раньше марта. Пока из плохих решений пытаются выбрать самое лучшее, которое может быть воспринято обществом. Повторюсь, к сожалению, хороших решений уже не осталось", — сказал нардеп.

По его словам, ситуация на фронте пока позволяет удерживать позиции имеющимися силами. Однако во многих бригадах наблюдается серьезный некомплект личного состава.

"Поэтому мобилизация критически необходима, чтобы пополнить уже созданные бригады, речь даже не идет о новых подразделениях", – сказал Нагорняк.

Напомним, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала, когда вступит в силу новый закон о мобилизации. По ее словам, это займет недели.

Читайте также: