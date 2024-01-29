88-летний Ален Делон признан недееспособным – подробности

Легендарный французский актер Ален Делон признан недееспособным.

Соответствующее постановление принял французский суд сегодня, 29 января, утром. Согласно ему, 88-летняя звезда не может самостоятельно распоряжаться своим недвижимым имуществом. В то же время этим и другими вопросами, связанными с медицинскими обследованиями, расходами и т.д., будет заниматься предоставленный в законодательном порядке государственный агент.

Дети актера, которые неоднократно высказывались о критическом состоянии здоровья отца, лишены ухода за ним. В частности, они не могут вмешиваться в проведение медицинских манипуляций.

"Это позволит третьей стороне помочь Алену Делону с его медицинскими обследованиями. Судья счел необходимым лишить детей Делона следить за медицинскими обследованиями их отца", - рассказал адвокат женщины, назвавшей себя бывшей "спутницей" Делона, в комментарии BFMTV.

Ален Делон с сыном Энтони / Фото: Associated Press

Такой приговор уже прокомментировал сын знаменитости. Энтони Делон положительно настроен на такое решение, хотя и не избегает эмоциональности:

"Если это может помочь исправить ситуацию и помешать адвокатам говорить о болезни моего отца, даже не ознакомившись с документами, это хорошо. Этот медицинский спор закончится раз и навсегда", - отреагировал Энтони.

Напомним, на фоне ряда заболеваний Алена Делона после двух инсультов у его детей начались постоянные ссоры. Так, недавно его сын Энтони отметил, что отец отметил "последнее Рождество", на что адвокат актера подал на него иск в суд.

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