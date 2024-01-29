88-річний Ален Делон визнаний недієздатним – подробиці

Суд також позбавив його дітей опіки над ним.

Легендарний французький актор Ален Делон визнаний недієздатним.

Відповідну постанову ухвалив французький суд сьогодні, 29 січня, зранку. Згідно з нею 88-річна зірка не може самостійно розпоряджатися своїм нерухомим майном. Натомість цим та іншими питаннями, пов'язаними з медичними обстеженнями, витратами тощо займатиметься наданий в законодавчому порядку державний агент.

Наразі дітей актора, які неодноразово висловлювалися про критичний стан здоров'я батька, позбавлено догляду за ним. Зокрема, вони не можуть втручатися у питання проведення медичних маніпуляцій.

"Це дозволить третій стороні допомогти Алену Делону з його медичними обстеженнями. Суддя визнав необхідним позбавити дітей Делона керувати медичними обстеженнями їхнього батька", - розповів адвокат жінки, яка назвала себе колишньою "супутницею" Делона, в коментарі BFMTV.

Ален Делон з сином Ентоні / Фото: Associated Press

Такий вирок вже прокоментував син знаменитості. Ентоні Делон позитивно налаштований на таке рішення, хоч і не уникає емоційності:

"Якщо це може допомогти виправити ситуацію і завадити адвокатам говорити про хворобу мого батька, навіть не ознайомившись з документами, це добре. Ця медична суперечка закінчиться раз і назавжди", - відреагував Ентоні.

Нагадаємо, на тлі низки хвороб Алена Делона після двох інсультів у його дітей почалися постійні сварки. Так, нещодавно його син Ентоні зазначив, що батько відсвяткував "останнє Різдво", на що адвокат актора подав на нього позов до суду.

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