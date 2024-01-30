Прикордонники створили ще одну бригаду "Гвардії наступу" – "Помста"

Державна прикордонна служба створила ще один загін бригадного типу під назвою "Помста", який уже виконує завдання на фронті. Його сформовано на базі легендарного Луганського прикордонного загону Держприкордонслужби України. Загін входить до бригад "Гвардії наступу".

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Луганський прикордонний загін найдовше з усіх силових структур тримав оборону в Луганську. На початку літа 2014 року проросійські бойовики кілька днів штурмували розташування управління частини, ведучи вогонь з будинків мирних мешканців обласного центру.

"Уже майже десть років, як прикордонники та прикордонниці Луганського загону зі зброєю в руках відстоюють суверенітет та територіальну цілісність України. Вони самовіддано та професійно проявили себе в АТО, Операції об’єднаних сил", - нагадали в ДПСУ.

Нині Луганський прикордонний загін реформовано у бригаду "Гвардії" наступу із символічною назвою "Помста". І в цьому є конкретний символізм, адже, як зазначив голова ДПСУ, загарбники зможуть це відчути на собі і за кожного побратима, від першого загиблого в ніч на 24 лютого 2022 року прикордонника – майстер-сержанта Денис Ткач, який загинув під час бою з диверсійно-розвідувальною групою на відділі прикордонної служби "Мілове", до всіх загиблих у цій війні, буде конкретна помста.

В ДПСУ наголосили, що бойові можливості підрозділу "Помста" зараз значно нарощені, є відповідні засоби – броньована техніка, спецавтомобілі, зенітні, артилерійські та протитанкові засоби, системи аеророзвідки та ударні БПЛА, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, сучасні ПЗРК, снайперське озброєння тощо. А військовослужбовці Луганського загону пройшли численні навчання і злагодження, як в Україні, так і за кордоном: Великій Британії, Іспанії, Німеччині та інших країнах.

"Настане час, коли ми виженемо ворога з нашої землі. "Відроджені перемогти" — це гасло нашої "ПОМСТИ", – сказав командир Луганського прикордонного загону полковник Олександр Осипець.

Нагадаємо, у Rheinmetall заявили, що Україна отримала батарею ЗРК Skynex.

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