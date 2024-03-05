Готовил теракт в Запорожье: задержан агент России

В Запорожье задержан злоумышленник, который планировал террористический акт в городе.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый в октябре 2023 года из-за своего знакомого, находящегося на временно захваченной территории области, был завербован представителями спецслужб страны-агрессора.

Уже в начале февраля 2024 года от российских кураторов он получил задачу по совершению террористического акта в многолюдном месте Запорожья.

"Также подозреваемый систематически информировал врага о местах дислокации и перемещения сил обороны и их военной техники на запорожском направлении. Передавал координаты запорожских предприятий и железнодорожной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

За сбор и передачу этой информации получал денежное вознаграждение – от 500 до 2000 грн. А за успешное совершение террористического акта ему обещали 5000 долларов.

В настоящее время жителю Запорожья уведомлено о государственной измене и готовке к совершению террористического акта (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Напомним, Служба безопасности Украины обезвредила агентурную сеть военной контрразведки ФСБ, в которую входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины. В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны пять участников вражеской группы.

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