Передавала данные о ВСУ сыну в "ДНР": в Донецкой области задержали предательницу

Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.
В Донецкой области задержали женщину, которая передавала информацию о военных госпиталях и перемещениях Сил обороны сыну — он воюет против Украины в рядах так называемой "армии ДНР".
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донбасса.
"Женщина согласилась по просьбе своего сына — представителя НВФ "ДНР", предоставлять разведданные о Вооруженных Силах Украины на территории городов Константиновки и Дружковки", — отметили в прокуратуре.
По информации следователей, подозреваемая, имевшая пророссийскую позицию, в течение года собирала информацию о передвижении и размещении техники и личного состава Сил обороны Украины.
Также она предоставляла информацию о результатах российских обстрелов по частным домам, учебным, культурным заведениям и предприятиям. Отправляла фото и видео разрушений.
По данным пресс-службы Службы безопасности Украины, женщину задержали в Славянске, куда она переехала из одного из прифронтовых городов Донбасса.
"Во время обысков в помещении задержанной изъят мобильный телефон с поличным", — рассказали в СБУ.
В настоящее время ей объявили подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и взяли под стражу. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ранее стало известно, что СБУ задержала предателя Николаевской области, который помогал оккупантам.
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