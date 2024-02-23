Передавала дані про ЗСУ сину до "ДНР": на Донеччині затримали зрадницю

На Донеччині затримали жінку, яка передавала інформацію про військові шпиталі та переміщення Сил оборони сину - він воює проти України у лавах так званої "армії ДНР".

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донеччини.

"Жінка погодилася на прохання свого сина – представника НЗФ "ДНР", надавати розвіддані про Збройні Сили України на території міст Костянтинівки та Дружківки", — зазначили в прокуратурі.

За інформацією слідчих, підозрювана, яка мала проросійську позицію, протягом року збирала інформацію про пересування та розміщення техніки та особового складу Сил оборони України.

Також вона надавала інформацію про результати російських обстрілів по приватних будинках, навчальних, культурних закладах та підприємствах. Надсилала фото та відео руйнувань.

За даними пресслужби Служби безпеки України, жінку затримали у Слов'янську, куди вона переїхала з одного з прифронтових міст Донеччини.

"Під час обшуків у помешканні затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її злочинних дій", — розказали в СБУ.

Наразі їй оголосили підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та взяли під варту. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо, що СБУ затримала зрадника на Миколаївщині, який допомагав окупантам.

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